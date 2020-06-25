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Selde yakınlarını kaybeden kişinin yardım istediği anlar sosyal medyada gündem oldu

25 Haziran 2020 15:23

Bursa’da yaşanana sel felaketinde yakınlarını kaybeden İlhan Bilen’in selin ardından yardım istediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde meydana gelen selde annesi Nazime ile ağabeyi Ahmet, yengesi Türkan ve yeğeni Medine Bilen'i yitiren, diğer yeğeni Derya Bilen de kaybolan İlhan Bilen'in, olayın ardından yardım istediği görüntüler ortaya çıktı. Otomobille giderken selin yarattığı tahribatı cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Kenan Kılıçaslan'ı durduran İlhan Bilen'in, "Jandarmayı ara. Su, Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü" dediği görüldü.

 

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