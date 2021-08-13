T24 LogoT24 Logo
Haberler

Selde mahsur kalan inek vinçle kurtarıldı

Kurtarma çalışması 2 saat sürdü

13 Ağustos 2021 15:51

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 2 gün önce selde mahsur kalan inek, JAK ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışması 2 saat sürdü.

kastamonukurtarmainek

Diğer Videolar

Tamir için getirilen cep telefonu bomba gibi patladı

Ekrem İmamoğlu, Taksim’e metroyla gitti

7 yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya para cezası

Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı

Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girdiği anlarda CHP ve HDP'li vekiller ayağa kalkmadı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ekim 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24