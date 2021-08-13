Selde mahsur kalan inek vinçle kurtarıldı

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerini vurdu. Yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri su altında kaldı. Selin vurduğu bölgelerden bir tanesi olan Kastamonu'nun Abana ilçesinde de 2 gün önce Satı Aşkaroğlu’na ait inek sele kapıldı. 2 gündür derede mahsur kalan inek için bugün kurtarma çalışması başlatıldı.

Suya giren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri, ineğe halatlar bağlanarak kıyıya doğru götürmeye çalıştı. Daha sonra bölgeye gelen vinç yardımıyla inek yukarıya çıkarıldı.

Kaynak: İHA