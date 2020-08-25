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Selde kaybolan ailenin son sözleri: Boğuluyoruz, kurtarın!

Giresun'daki selde kaybolan Akgün ailesinin mahsur kaldıkları otomobilin içinden akrabalarını aradıkları ortaya çıktı

25 Ağustos 2020 12:21

Giresun'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Davut Akgün, Emine Akgün ve kızları Betül Akgün'ün mahsur kaldıkları otomobilin içinden akrabalarını aradıkları ortaya çıktı. Görüşmenin kesilmesinden önce son sözleri, "Boğuluyoruz, kurtarın" oldu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken 20 yaşındaki Betül Akgün'ün cansız bedeni, ailenin enkaz dönmüş otomobili ve kıyafetleri bulundu. Ölü sayısı dokuza yükselirken, kayıp sayısı yedi olarak açıklandı.

İstanbul’da yaşayan ve Samsun’da katıldıkları bir cenazeden dönen Akgün Ailesi, akrabalarını ziyaret etmek için gittikleri Giresun’da sele yakalandı. Otomobilde mahsur kalan Davut Akgün, eşi Emine ve kızları Betül, yakınlarını arayarak “Boğuluyoruz, kurtarın” diyerek yardım istedi. Telefon konuşması kesilen üç kişi sele kapılarak kayboldu. Hurdaya dönen otomobil ve aile üyelerinin bazı kıyafetleri dün, 20 yaşındaki Betül Akgün’ün cansız bedeni ise bu sabah bulundu. Davut ve Emine Akgün’ü arama çalışmaları ise sürüyor.

“İÇERİ SU ALIYOR, BOĞULUYORUZ”

Sele kapıldıkları anlarda Emine Akgün’le telefonda görüşen kuzeni Kazım Tanrıverdi, o anları anlattı: 

"Arayıp yolda kaldıklarını söylediler. Sonra tekrar arayıp “Bize yardım edin, kurtarın” diye bağırdılar. Ben de “Araba geri gelmiyorsa inin, aracı terk edin” dedim. “İnemiyoruz, araba taşa dayandı” dediler. Yani sel arabayı sürükleyip taşa dayatmış. “Diğer kapıdan çıkın” dedik. “Orayı da sel bastı açılmıyor” dediler. Sonra “Cama taş vurmaya başladı, cam kırıldı içeri su alıyor, boğuluyoruz” dediler. Sonra telefon kesildi. Gitti ki su 2.5 metre yüksekten geçiyor."

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