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Sel sırasında dağ yamacında mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

07 Ağustos 2020 13:44

Çin'de sel nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan 4 kişi, telefonla yardım istedikleri ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında yaşanan tehlikeli anlar kameraya kaydedildi. 

Çin'de etkisini sürdüren Hagupit tayfunu hayatı felç etti. Ülkenin Zhejiang eyaletinde 4 kişi, şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle dağ yolunda mahsur kaldı. Araçları ile yolda kalan ve şiddetli sel suları nedeniyle bulundukları yerden hareket edemeyen şahıslar, telefonla yetkililerden yardım istedi.

Çağrı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri mahsur kalan kişilerin yanına ulaşmayı başardı. 4 kişi, halatlar yardımıyla mahsur kaldıkları araçtan kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerden birinin aldığı yaralar nedeniyle daha sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. 

 

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