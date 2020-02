Selda Bağcan Londra'da sahne aldı

Hayranlarıyla Londra'da son altı yılda üçüncü kez bir araya gelen ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan, kendisinin arşiv yapıtlarının toplandığı "Kırk Yılın Kırk Şarkısı" albümlerinde toplam 240 parça olacağını söyledi. Bağcan DHA'yla yaptığı söyleşide, sanat yaşamında en ilginç bulduğu anıları anlatırken, “Tabi çok anı var ama daha önceki röportajlarımda da anlattığım bir anım var. Almanya'da Köln'de Alevi federasyonun bir konseri oldu, ‘Bin Yılın Türküsü' diye. Çok kalabalıktık, konser saatler sürmüştü. Bu yüzden de oradaki her sanatçıya bir şarkılık bana iki şarkılık izin verdiler. Ben iki şarkımı söyledikten sora içeri geçtim; fakat, seyirci 20 dakika boyunca tekrar sahneye dönemem için bis yaptı; 20 dakika aradan sonra ben de çıktım sahneye. Bu unutulacak bir anı değil, çok güzel bir andı” dedi. Londra'da Boom Pam orkestrasıyla beraber gerçekleştirdiği konserle ilgili Bağcan, “Bugün de burada Londra'da çok güzel bir konser oldu. Yine seyirci defalarca bis yaptı, bırakmadılar bizi. İçeriye giremedik bir türlü. Çok özlemişiz seyirciyi, hasret kalmışız birbirimize. Daha önce yine Londra'ya 2012 yılında Meltdown Festivali'ne, 2016'da da WOMAD festivaline gelmiştim. Bu kısa zamandaki üçüncü konserimdi ve buna rağmen çok güzel bir seyirci vardı, çok muhteşem bir konserdi” dedi. Söyleşide bugüne kadar şu anki başarılarına ilaveten sanat hayatında inşa etmek istediği yeni hedefi sorusuna Bağcan, “Şu an benim arşiv eserlerimi yayınlıyoruz. ‘Kırk Yılın Kırk Şarkısı 1' olarak ilki çıktı. Bu albümün ilk kısmında 40 eser, toplam 20 cd olarak hit parçalarım var. İkinci bölümde de beni seçtiklerim, performansımı beğendiğim parçalar var. Şimdi ‘Kırk yılın Kırk Şarkısı 2' adıyla onun ikincisini çıkarıyoruz. Sonra üç, dört, beş altı diye 240 şarkılık bir arşiv çıkaracağız. Bugüne kadar 400'e yakın şarkı söylemişim. Bunlardan 240'ını yayınlayacağız. Ayrıca dünyada bütün dj'ler benim şarkılarımı remix yapıyorlar. Remix albümünün de birincisi çıktı, ikincisi de bu yaz çıkacak” diye yanıtladı. Gelecek konserleri hakkında ise Bağcan, ”30 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde konserim var. Bambaşka, büyük bir orkestrayla çıkacağım. Daha sonra 24 Mayıs'ta Brüksel'de konserim var. Sonra da Türkiye'de rock festivalleri başlıyor, orda da on konserlik bir serimiz var. Ekim ayında ise ABD'de sahneye çıkacağım” dedi. Most Production tarafından organize edilen ve Pazar akşamı 900 kişinin katıldığı konser, Camden Town'da bulunan Koko Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Ünlü sanatçıya Israil Tel Aviv'den gelen Boom Pam isimli orkestra eşlik etti. Konsere “Yaz Gazeteci Yaz” şarkısıyla başlayan ve yaklaşık üç saat sahnede kalan Selda Bağcan, program süresince zaman zaman Türkçe ve İngilizce espriler yaparak dinleyicileri eğlendirdi. Sanatçı daha sonra “Yuh Yuh” parçasını seslendirerek programı bitirdi. Dinleyicilerden gelen aşırı istek üzerine Bağcan iki kez daha sahneye çıktı. Konser sonunda hayranları, Bağcan ile fotoğraf çektirmek ve imza almak için kuyruk oluşturdu. Most Production yöneticisi Mustafa Oğuz "Sanatseverler ile sanatçılar arasında köprü görevi yaparak buluşmalarını sağlıyoruz. Yine yakında Mazhar, Fuat, Özkan grubu ve Sıla ile müzik severleri Londra da buluşturacağız" dedi.