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Selçuk Yöntem'den yarışmacıya: Neden böyle bir şey yaptın?

01 Şubat 2017 13:40

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı programda yarışmacı büyük şok yaşadı. Kendinden emin şekilde kardeşine teşekkür ederek soruyu cevaplayan yarışmacı cevabın yanlış olduğunu görünce ne diyeceğini şaşırdı. Yarışmacının tavrına şaşıran Selçuk Yöntem de; 'Jokerin de vardı. Bir de o kadar emin söyledin ki... Neden böyle bir şey yaptın?' diyerek yarışmacının davranışını anlamaya çalıştı. Genç yarışmacı, Selçuk Yöntem'in bu sorusu karşısında 'İkisi alt alta duruyordu. Ondan karıştırdım.' diyerek cevap verdi.

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