Selçuk Üniversitesi Rektörü: Dünyanın ilk 500 üniversitesi sıralaması göreceli

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde Türkiye'den üniversitenin yer almamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, sıralamanın göreceli olduğunu savundu. Rektör Şahin, ''Dünyanın ilk 1000 üniversitesi içerisinde 20 tane Türk üniversitesi bulunmaktadır. Amerika'da 3 bin 500 civarında üniversite bulunmaktadır. Tabii bu sıralamalar aslında görecelidir. Çünkü Selçuk Üniversitesi'nin yaptığı birçok faaliyet ve icraat bu sıralamalarda değerlendirilmemektedir. Kriter olarak puan verilmemektedir'' dedi.