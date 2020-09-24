Selçuk Tepeli'nin 'yerli-milli' yorumu gündem oldu: Burası plaj değil, tarla yanığı!

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, Ana Haber Bülteni sırasında, Türkiye’nin tarım politikası ve pamukla ile ilgili haber öncesinde "Başka zaman mangalda kül bırakmazlar, yerli-milli diye... Ben size bir yerli-milli göstereyim mi?" dedi ve alnını gösterdi. Tepeli elini alnına götürerek "Burası plaj yanığı değil tarla yanığı" diye konuştu.

Gazeteci Fatih Portakal’dan sonra FOX TV Ana Haber Spikerliği görevini devralan gazeteci Selçuk Tepeli, pamuk üreticilerinin sorunlarına değindi. İlgili haber öncesinde 'yeril-milli' söylemlerine dikkat çeken Tepeli, "Pamuk meselesinde yerlilik-millilik nerede? Size yerli-milliyi göstereyim mi! (Alnını göstererek) Bir yerli-milli göstereyim burası plaj yanığı değil, tarla yanığı..." dedi.

Tarımda ithalat yapılmaması gerektiğini savunan Tepeli, "Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 50-55 nasıl performans göstereceklerine bakın. Niye kaçıyor insanlar bu işten? Çünkü ithalat kapılarını açıyorsunuz piyasayı dengelemek ister gibi ithalat yapmamanız gereken bir yer varsa o da tarım. Niye? Bu sene ithalat yaparsanız seneye daha az çiftçi eker. Seneye daha az çiftçi ekerse siz daha çok ithalat yapmak zorunda kalırsınız bu bir kısır döngüye yol açar biz bu kısır döngüde girdabın içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Biraz para kazanması lazım ki çiftçimizin ki sonraki yıl o yağız gibi çocuklar gibi aile işini devam ettirsinler sonraki yıl tarlalar ekilsin. Son 18 yılda Türkiye yüzdelerde bahsetmeyeceğim, Bulgaristan büyüklüğünde tarım alanını kaybetti. Bunların bir kısmını inşaatçılar işgal etti bir kısmını insanlar ekmiyor artık çünkü kazanmıyor, hiçbir şey" ifadelerini kullandı.