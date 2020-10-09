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Selçuk Tepeli'den eski Sağlık Bakanı Akdağ'a, Edizer tepkisi: O zaman bakanlık yapmayacaksın kardeşim

"Günlerdir ağızlarıdan kelpetenle laf alınıyor. Neden?"

09 Ekim 2020 08:30

Fox Haber sunucusu Selçuk Tepeli, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a, medeni kanunu hedef alan sözleri nedeniyle görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer hakkında yaptığı açıklama nedeniyle tepki gösterdi. Tepeli, Akdağ'a tepkisini  "Bakan bey de diyor ki 8 ay çalıştım ama bilmiyorum. O zaman bakanlık yapmayacaksın kardeşim bu ülkede. O kadar ucuz bir ülke mi burası?" sözleriyle dile getirdi.

Edizer'in kendi bakanlığı döneminde yükselmesiyle ilgili olarak eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ açıklama yapmış ve "Ben o kısımları bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bizim zamanımızda böylesine kabul edilemeyecek söylemleri olan bir kişi değildi. Bir tane kendini bilmezden dolayı bizim hakkımızda hüküm verilmesi yanlış" demişti.

Fox TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli yaşananlarla ilgili eleştiride bulunarak, "Bu ülkede 30 tarikat var. 400'den fazla kolları var aktif. Sadece İstanbul'da 445 tane tekke var" dedi.  "Bu ülke laik bir devletse, ki anayasamızda öyle yazıyor bu olamaz. Çünkü bu bağlantılar yüzünden eğer elde ediyorlarsa bir kere bu iş adaletsiz demektir" diye Tepeli Akdağ'a tepki göstererek "Bakan bey de diyor ki 8 ay çalıştım ama bilmiyorum. O zaman bakanlık yapmayacaksın kardeşim bu ülkede. O kadar ucuz bir ülke mi burası?" dedi.

 

ETİKETLER

Selçuk TepeliFox Haber sunucusuAli Edizereski Sağlık Bakanı Recep AkdağO zaman bakanlık yapmayacaksın kardeşim

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