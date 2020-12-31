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Selçuk Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? Neden bu konuyu birinci gündeminiz yapmıyorsunuz?

"Siyasette şuanda kadına yönelik şiddeti, hem fiziki hem psikolojik şiddeti gündeminin birinci maddesi yapan siyasi parti var mı?"

31 Aralık 2020 09:30

FOX TV Ana Haber spikeri Selçuk Tepeli, kadın cinayetlerine ilişkin gösterdiği tepki sırasında siyasetçilere seslenerek bu meselenin nasıl hala birinci gündem maddesi yapılmadığını sordu. Yayında sert ifadeler kullanan Tepeli, "Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? Neden bu konuyu birinci gündeminiz yapmıyorsunuz?" dedi.

"Siyasette şuanda kadına yönelik şiddeti, hem fiziki hem psikolojik şiddeti gündeminin birinci maddesi yapan siyasi parti var mı? Ben görmüyorum. Bunu gündeminin birinci maddesi yapan bir siyasi hareket var mı?" diye soran Tepeli, "Ben göremiyorum" diyerek şöyle konuştu: 

"Bu meseleyi çözmezse bu ülke bir yere varamaz. Bu mesele bir siyasi gündem maddesi haline gelmezse, başında kadın olanları da katıyorum işin içine, eğer gündeminin birinci sırasına bunu yazmazsa, bakın bunu FOX'a da söylüyorum, bu burada çalıştığım sürece ki  bu benim işimin son günü de olabilir. Bunu sürdüreceğim. Bugün bunun için milattır çünkü bu ülkede bir kadın yakılarak öldürüldü" 

 

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