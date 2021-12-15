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Gelecek Partili Selçuk Özdağ, "Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinden erken seçim tarihi çıktı" dedi, tarih verdi

"Türkiye’de bir baskın seçim olacak”

15 Aralık 2021 10:10

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden erken seçim kararı çıktığını söyleyerek, seçimin 19 Haziran’da yapılacağını iddia etti.

TELE1'de katıldığı bir 'Mercek' programında konuşan Özdağ, 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmasını nihayete erdirdiğini de söyleyerek bu hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşmak için bir kitapçık yayınlayacağını söyledi.. Özdağ ayrıca yayınlanacak kitapçıkta cumhurbaşkanı nasıl seçilecek, güçlendirilmiş parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı nasıl oluşacak sorularının da yanıtlanacağını açıkladı.

Selçuk Özdağ, erken seçim tartışmaları konusunda önemli bir iddia da bulunarak “Geçen aylarda Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin görüşmesinde 19 Haziran’da seçim kararı aldılar. Benim tahminimce ve aldığımız duyumlarca da bu şekilde. Türkiye’de bir baskın seçim olacak” ifadelerini kullandı.

 

 

 

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