Selçuk Özdağ'dan, 'Davutoğlu, başbakanlıkta kalmak için saatlerce dil döktü' iddiasına yanıt: Kendisi ceketini aldı ve çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın "Davutoğlui Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son toplantıda başbakanlıkta kalmak için saatlerce dil döktü" iddiasını yanıtladı. “Ahmet Davutoğlu istifa edeceğini kendisi söyledi. Zaten çalışmayacağını anlamıştı" diyen Özdağ, "Zaten Davutoğlu'ndan ileride belki bir daha bu il başkanlarını, ilçe başkanlarını atar, delegelere hakim olur ve bizler de bir daha burada olamayız diye düşündüler" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu’nun istifa sürecine yönlendirilmesini parti içinde yaşananları Halk TV’deki 'Sözüm Var' programında anlattı.

Davutoğlu'nun o dönemde istese kongreye de gidebileceğini dile getiren Özdağ, şöyle konuştu:

"Zaten kongre sürecimiz başlamıştı, kongreye gidecektik zaten. O kongre süreci içerisinde biz bunu erkene aldık. Bir an önce dedik bu görevi bırakalım. Hatta çıkıp aday olmayı da düşündü ancak daha sonra partiye zarar veririz dedi. Türkiye'ye zarar veririz. Bakın bir anayasa kitabı fırlatıldı Türkiye'nin ekonomisi ne hallere geldi. Türkiye'de siyaset bu durumda iken kendisi ‘Bu partiye zarar vermeyelim. Hem Türkiye'nin ekonomisine zarar vermeyelim, Türkiye'nin dışarıdaki itibarına zarar vermeyelim’ dedi ”