Selçuk Özdağ'dan, AKP'de büyük kopuşlar başlayacak iddiası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP'de ocak ayından itibaren kopuşlar yaşanacağını ve erken seçimin kasım ayında olacağını ileri sürdü.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Konya'nın yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Çözülmeler başlayacak"

AKP'de ocak ayından itibaren kopuşlar yaşanacağını ve erken seçimin kasım ayında olacağını ileri süren Özdağ şunları söyledi:

"AK Parti'de ciddi kopuşlar olacak. Zaten seçmen tarafında kopuşlar başlamıştır. . Bazıları kerhen duruyorlar orada. Zaten iktidar partisi bugün millet iradesiyle değil devlet gücüyle ayakta duruyor.

AK Parti'nin oy yüzdesi daha çok düşecektir, sesler çok ciddi artmaya başlamıştır. Son dönemlerde zaten çok konuşmayacak milletvekillerini seçmeye çalışmışlardır. İktidar partilerinde konuşmayanlar makbuldür.

Gördüğüm kadarıyla çözülmeler ocak ayından itibaren artar. Kasım ayı öncesinde erken seçim yapılacaktır. Aksi takdirde Cumhurbaşkanı yüksek seçim kuruluna güvenmemektedir. 3.dönem aday olmama ihtimali vardır. İcraatlarla değil, siyasi mühendisliklerle ayakta kalmaya çalışmaktadırlar ve kalamayacaklar. Çünkü millet artık bunlara ‘gidin gari' diyorlar."

"AKP ile ittifak gündemimizde yok"

AKP ile ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti sınıfta kalmıştır. AK Parti artık, devlet sopasıyla ayakta duran bir mevtadır. Bütün seçmenlere sesleniyorum, AK Parti'ye artık destek vermeyin, büyük vebal altında kalırsınız, burası sizin ihtiyaçlarınızı gideremez. Sayıştay görevini yapamıyor.

Yaptıklarının işlemini yapmayan bir yargı var. AK Parti'ye yeni bir cansuyu vermeye gerek yoktur. Tarihin sayfalarında yerini alacaktır. AK Parti bir an önce erken seçime gitmelidir. Çare erken seçimdir. AK Parti ile ittifak yapmak gündemimizde yoktur."