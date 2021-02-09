Selçuk Özdağ'a saldırının net görüntüleri ortaya çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Özdağ, evinden çıktığı anda siyah olan arabasına ilerlerken arkasından gelen bir kişi elindeki sopayla Selçuk Özdağ’a vurmaya başlıyor. Bunun üzerine Selçuk Özdağ karşılık veriyor. Diğer saldırgan da görüntülerde Özdağ’a vururken görülüyor.

Saldırganlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri ifadede Selçuk Özdağ’ın kendilerine küfür ederek yumruk attığını öne sürmüşlerdi. Ancak görüntülere bakıldığında saldırganın Selçuk Özdağ’ın arkasından gelerek vurmaya başladığı görülüyor.