Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a 15 Ocak'ta evinin önünde saldırı düzenleyen grubun kaçış anları ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin Özdağ’a saldırdıktan sonra iki ikisi araçla üç şüpheli de koşarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

Dosyaya sunulan görüntülerde koşarak kaçan üç saldırganın beyaz otomobille kaçan iki kişinin aracına bindiğini görülüyor. 5 şüpheli aynı otomobile binerek uzaklaşıyor.

İfadelerinde birbirlerini tanımadıklarını iddia etmişlerdi

Başlatılan soruşturmada şüpheliler, K.H., B.A., M.R.G., G.A.T., A.G., tutuklanmıştı.

Şüpheliler savcılık ifadesinde bindikleri otomobildeki kişileri tanımadıklarını öne sürerek “Biraz koştuktan sonra yanımıza beyaz renkli araç ‘Atlayın' deyince arkamızdan atılan mermilere isabet olmamak için tanımadığım şahısların kullandığı araca bindik.

O ana kadar M.R.G.'de silah görmemiştim. Araç yavaşladığı esnada M.R.G. kapıyı açıp silahı dışarıya attı. Bir müddet sonra üçümüz araçtan indik. Araçtakilerle konuşmadık. Arabada iki kişi vardı. Biz arabadayken, bağırarak küfrediyorlardı. Biz indikten sonra nereye gittiler, bilmiyorum” demişlerdi.