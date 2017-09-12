Selçuk İnan'dan bol 'adam'lı 'kaptanlık' açıklaması

Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, takımının deplasmanda Antalyaspor’la oynadığı ve kendisinin sonradan oyuna dahil olduğu maçta takım arkadaşı Fernando Muslera’dan ‘kaptanlık pazu bandını aldığı’ iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu. "Galatasaray kaptanlığını böyle şeylere alet edecek bir adam değilim” diyerek iddiaları yalanlayan 32 yaşındaki Galatasaray kaptanının, 150 saniyelik açıklaması sırasında 8 kez ‘adam’ kelimesini kullanması dikkati çekti. Selçuk İnan’ın açıklamalarının bir kısmı şöyle: "Muslera benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir kardeşim. Kendisi de maçtan önce, 'Oyuna sonradan girersen kaptanlık pazu bandını sana vermek istiyorum' demişti. Bunları çok takacak bir adam değilim ben. Ama bugün bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada bunlarla ilgili yazılar yazılmış. Genelde böyle şeyler için konuşmam, sessiz kalırım ama bugün gerçekten canımı acıttı. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bazen içinizde fırtınalar kopar ama sessiz durursunuz, Galatasaray kaptanlığını böyle şeylere alet edecek bir ‘adam’ değilim. İnsanlar bunu haber yapıyor. Sosyal medyada rant sağlamak veya kanallarında reyting kazanmak için yapıyorlar. Bunlardan önemlisi vardır, ‘adamlık’ vardır. Ben her zaman ‘adam’ oldum, ‘adam’ gibi durdum, kendi takım arkadaşımdan kaptanlık alacak bir ‘adam’ hayatımda olmadım. Bütün takım arkadaşlarım da beni bilir. 16 yılımı profesyonel olarak geride bıraktım ve hayatımda hiç kimseye saygısızlık yapmadım."