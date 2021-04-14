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Selçuk Bayraktar: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

"Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum"

14 Nisan 2021 12:59

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a karşı kullanıldığının tespit edilmesi üzerine söz konusu teknolojinin Türkiye'ye ihracat izninin iptal edildiğini duyurdu. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, iptalin ardından "Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" dedi. 

Baykar Teknik Müdürü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, Kanada'nın söz konusu teknoloji ihracat iptaline ilişkin açıklamada bulundu. 

Sosyal medyadan paylaştığı 'elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS'ın test görüntülerine "Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi" notunu düşen Bayraktar, "Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" diye konuştu. 

TIKLAYIN - Kanada, askıya alınan Türkiye'ye SİHA parçalarının ihracat izinlerini tamamen iptal etti
selçuk bayraktarbaykarihasihakanada

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