'Selam ve Tevhid örgütü' soruşturması hangi amaçla başlatılmıştı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gece yarısı başlatılan 'paralel yapı' iddiasıyla operasyonuyla ilgili yapılan açıklamada, “Selam ve Tevhid örgütü” soruşturmasıyla ilgili takipsizlik kararı verildiği, söz konusu soruşturmayla ilgili olarak 76 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği belirtildi. Kanal D'de yayınlanan habere göre, Uğur Mumcu Davası iddianamesinde yer verilen bilgilerde bu örgüt, iki ayaktan oluşuyordu. İlki, 1979’da İran’da Devrim Muhafızları bünyesinde kurulan Kudüs Ordusu’ydu. Bu grup, İran Devrimi’nden etkilenen Türkiye ’deki kimi İslamcıları İran’da eğitip geri göndermişti. Sonra bu grup, Türkiye’de örgütlenmeye başladı ve silahlı eylemler gerçekleştirdi. Fakat hiçbir eylemini üstlenmedi.