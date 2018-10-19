T24 LogoT24 Logo
Haberler

''Selahattin Demirtaş serbest kalabilir''

19 Ekim 2018 17:16

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Halk TV'den Çağlar Cilara'ya Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında açıklamalarda bulundu. HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM'in tahliye yönünde karar verebileceğini belirten HDP'li Ayhan Bilgen, AİHM'den böyle bir karar gelmeden tahliye kararı verilebileceğini söyledi. Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi yönünde karar çıkabileceğini söyleyerek, AİHM kararından önce Türkiye'den tahliyesi yönünde karar verilebileceğini ileri sürdü. Bilgen, “AİMH'den tutuklulukla ilgili olumlu bir karar çıkacağını bekliyoruz. AİHM öncesinde tahliye etmeyi düşünebilirler” dedi.

ETİKETLER

&#39;Demirtaş serbest kalabilir&#39;demirtaşhdpserbestaihmkalabilirözgürlükhapistutukluselahattin demirtaş

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Şubat 2020

EDAM Başkanı Ülgen: Türkiye ile Suriye arasında şubat ayında savaş çıkma ihtimali daha da yükseldi

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz

Bu vatandaşa göre Kanal İstanbul'dan İmamoğlu arsa alırsa 'iki yüzlü'; Albayrak alırsa makul

Isparta'da öğrencinin suratına tekme atan müdüre dava açıldı

Eski İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Sarı: Erdoğan, Hazine'nin içi boşaldığı için bankayı Varlık Fonu'na devretmek istiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği hakkında ilk...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, dönemin Jandarma Genel Komutanı'na masaya vurup "Kes...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24