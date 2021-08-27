Selahattin Demirtaş'ın şarkısı 'Gula Min' Farqîn Azad tarafından seslendirildi

Selahattin Demirtaş’ın sözünü ve müziğini yaptığı ‘Gula Min’ adlı Kürtçe eseri, Fransa’da yaşayan Koma Azad’ın solisti Farqîn Azad tarafından seslendirildi.

Demirtaş’ın da şarkının bir bölümünü seslendirdiği eserin müzik yönetmenliğini Koma Azad’dan Heci yaptı.

Klip çekimleri Paris’te Yusuf Alkan tarafından gerçekleştirilen eserin kurgusu da Kerem Pola tarafından yapıldı.

Demirtaş’ın ilk Kürtçe şarkısı olma niteliği taşıyan şarkının klibini linkten izleyebilirsiniz: Gula Min