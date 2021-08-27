T24 LogoT24 Logo
Haberler

Selahattin Demirtaş'ın şarkısı 'Gula Min' Farqîn Azad tarafından seslendirildi

Klip çekimleri Paris’te Yusuf Alkan tarafından gerçekleştirildi

27 Ağustos 2021 16:28

Selahattin Demirtaş’ın sözünü ve müziğini yaptığı ‘Gula Min’ adlı Kürtçe eseri, Fransa’da yaşayan Koma Azad’ın solisti Farqîn Azad tarafından seslendirildi.

Demirtaş’ın da şarkının bir bölümünü seslendirdiği eserin müzik yönetmenliğini Koma Azad’dan Heci yaptı.

Klip çekimleri Paris’te Yusuf Alkan tarafından gerçekleştirilen eserin kurgusu da Kerem Pola tarafından yapıldı.

Demirtaş’ın ilk Kürtçe şarkısı olma niteliği taşıyan şarkının klibini linkten izleyebilirsiniz: Gula Min

gula mindemirtaşselahattin demirtaşFarqîn AzadHeciYusuf AlkanKerem Pola

Diğer Videolar

Üsküdar'daki pazarda, vatandaşlar artıkları topluyor: "Hasat zamanı, en bol mevsim ama kimse alamıyor"

Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: Evlerin duvarlarını siper aldılar

Yolda bulduğu 500 bin lirayı sahibine teslim etti: “Çok dua etti, ne mutlu ki duasını aldım”

Yolcuyken çaldığı taksiyle taksicilik yaptı, polis kovalamacasıyla yakalandı

Deve kuşunun midesinden çıkanlar: Bıçak, çivi, çakmak, plastik boru ve çeşitli yabancı cisimler

Dedeoğulları avukatı Karabulut, telefon görüşmelerini paylaştı: Katliamın ırkçı saikle yapıldığı belgelerle kanıtlandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24