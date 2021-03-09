Selahattin Demirtaş'ın annesine çirkin sözler sosyal medyada tepki topladı

Sosyal medyadan paylaştığı video ile Selahattin Demirtaş'ın annesi hakkında çirkin sözler sarf eden Serdar Saraç'a sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar #SerdarSaraçTutuklansın etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.

Serdar Saraç isimli şahıs, yayınladığı videoda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi hakkında çirkin cümleler kurdu.

Videoya tepki yağdı

Videonun başından sonuna kadar Demirtaş'ın annesi hakkında çirkin ifadelere yer veren Saraç, eleştirilerin hedefine oturdu. Konu sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar Saraç'la ilgili binlerce paylaşım yaparak tepkilerini dile getirdi.

Twitter'da açılan 'Serdar Saraç Tutuklansın' başlığı altında yapılan paylaşımlarda Saraç'ın tutuklanması istendi.