Sel için kilometrelerce yoldan getirilen menfezler indirildiği sırada paramparça oldu

HDP'li Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine atanan kayyım yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'nin sel için getirdiği beton menfezler yerine konulamadan paramparça oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde selin vurduğu Esenyamaç köyüne kayyım yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi kamyonla 2 adet hazır beton menfez getirtti.

Kilometrelerce yoldan getirilen beton menfezler Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makinesiyle indirilmeye çalışıldı. Ancak tonlarca ağırlıkta olan beton menfezler indirildiği sırada hızla kamyondan kayarak paramparça oldu.

Kaynak: Artı Gerçek