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Sel felaketinin yaşandığı Nepal'de filler yüzlerce kişiyi kurtardı

15 Ağustos 2017 17:39

Kurtarma çalışmaları fillerle yapıldı Asya ülkesi Nepal'de şu ana kadar 80 kişinin yaşamına mal olan sel felaketinde filler yüzlerce insanın yaşamını kurtardı. Güçlü Muson yağmurları sonucu oluşan toprak kayması ve sel sonucu yüzlerce kişi mahsur kalırken ölü sayısının artması bekleniyor. Evrensel'in Reuters'ı kaynak gösterdiği habere göre, turistik bölge Sauraha'da Rapti nehrinin taşması sonucu 600 kişi mahsur kalırken çok sayıda gergedan ve file ev sahipliği yapan Chitwan Ulusal Parkı'nın yakınındaki kasabada kurtarma çalışmalarında filler de kullanıldı. Sauraha otel sahipleri adına Reuters'e konuşan Suman Ghimire, "300 misafirimiz fil sırtında ve traktörle yakınlardaki Bharatpur'a taşındı. Geri kalanlar da taşınmaya devam edilecek" dedi. Selden sadece Nepal'de yüz bin kişi etkilenirken pek çok bölge elektriksiz kaldı. Ülkedeki 75 bölgeden 26'sında sel ya da toprak kayması yaşandı. 80 olarak açıklanan ölü sayısına en az 40 kişinin eklenmesi bekleniyor. 60 binden fazla evin selden etkilendiği, çok sayıda tarım alanının sular altında kaldığı ve bunun da kıtlığa neden olabileceği belirtiliyor. Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba, kayıplardan dolayı "yıkıldığını" belirtti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. 3 ülkede 175 ölü Güçlü Muson yağmurlarından Nepal'le birlikte Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeyi de etkilendi. Hindistan'da 73, Bangladeş'te 22 toplamda ise 175 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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