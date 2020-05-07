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Sel felaketinde 194 kişi öldü; "Buna hiç tanık olmadık"

07 Mayıs 2020 12:43

Kenya'da son 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 194 kişi hayatını kaybetti. Enerji Bakanı Sekreteri Charles Keter ise ülke genelinde barajların kapasitesinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, "Buna hiç tanık olmadık ve bu iyi bir işaret değil" şeklinde konuştu.

Meydana gelen sel felaketinden yaklaşık 100 bin kişinin etkilendiği belirtilirken heyelan nedeniyle bölge sakinlerinin tahliyesinde güçlük çekildiği ifade edildi. Hükümet Sözcüsü Cyrus Oguna yaptığı açıklamada, "Dünden bu yana son 24 saat içinde 30 kişiyi kaybettik. Toplam can kaybı 194'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Son 3 hafta içinde sel nedeniyle 100 bin kişinin yerinden olduğunu belirten Oguna, sel felaketinin ülkede 26 kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınının yayılmasına karşı yürütülen mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti.

Öte yandan ülke genelindeki seller nedeniyle acil durum alarm seviyesi yükseltildi. Kenya Meteoroloji Servisi ise şiddetli yağışların Mayıs ayının sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

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