Sekiz Türkiyeli yazardan 100. yılda Ermenilere mektup

Bu toprakların yüz binlerce evladı Osmanlı devletinin kararlı ve sistemli kırımına kurban düşeli 100 yıl oldu. Bu yurdun insanı olan yüz binlerce Ermeni kadın, erkek, yaşlı, çocuk 1915’te hayatını yitirdi, ailesini yitirdi, evini yitirdi, yurdunu yitirdi. Bugün 24 Nisan 2015… 1915'in kurbanlarını o büyük felaketin 100. yıldönümünde saygı ve mahcubiyetle anarken, Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Platformu sekiz Türkiyeli yazardan Ermeni kardeşlerine bir mektup iletti. P24’ün yapımcılığını, Enis Rıza’nın yönetmenliğini üstlendiği Mektup’ta Adalet Ağaoğlu, Ahmet Altan, Oya Baydar, Murat Belge, Hasan Cemal, Cengiz Çandar, Perihan Mağden ve Bejan Matur’un 24 Nisan mesajları var.