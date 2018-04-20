Şekip Mosturoğlu: Sahada provokasyon vardı, TFF bunu değerlendirmeli

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından konuştu. Mosturoğlu, saha içinde de provokasyonlar olduğunu öne sürdü ve şunları söyledi: "Sahada da oynanan oyunla ilgili bazı sıkıntılar var. Biz her zaman futbolcularımızı ve taraftarlarımızı uyanık olmaları yönünde uyarıyoruz ama bugün sahada bir de provokasyon vardı. Bu provokasyon kısmı, görüntüler üzerinden ortaya çıkacaktır. Fenerbahçe taraftarının sağduyulu olmasını telkin ediyorum. 44 derbi maçını bize kazandıran taraftarımızın yapacağı bir şey değil bu. Bu, 3 Temmuz hadisesinin bir uzantısıdır. 12 Mayıs'taki olayın da bir benzeri bugün yaşandı. Fenerbahçe, TFF nezdinde gerekli girişimleri yapacaktır. Yarın sabahtan itibaren biz de savcılığı harekete geçirip gerekli hukuki işlemleri başlatacağız."