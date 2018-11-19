Şeker pancarı üreticisinden Erdoğan'a isyan

Kahramanmaaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hurman köyünde yaşayan İsmet Özdemir adlı çiftçi, kar altında kalan pancarının videosunu çekerek "Bunu yayınlayacak bir babayiğit var mı?" diye sordu. Fatih Portakal'a da seslenen çiftçi, "sadece umudum sensin öbürlerine göndersem boş yayınlamaz" diyerek FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan videosunu yayınlayarak sesini duyurmasını istedi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra böyle sorunlar yaşadıklarını belirten çiftçi, bir yandaşa verdiler bizi mahvettiler diyerek özelleştirmeye tepki gösterdi. Bundan önce AKP'ye oy verdiğini anlatan çiftçi "Ben şimdiye kadar AK Parti'ye oy verdim hiç şaşmadan oy verdim, gelsin de bundan sonra önümüzdeki seçimde sonra bu köyden bir tane oy çıkartsın bu çiftçilerden oy çıkartsın da göreyim." diyerek serzenişte bulundu.