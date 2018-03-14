T24 LogoT24 Logo
Haberler

“Şeker fabrikaları zarar ediyorsa sorumlusu Sanayi Bakanı'dır; fabrikaları özelleştireceğine onu görevden al!”

14 Mart 2018 15:12

Van'ın Erciş ilçesindeki şeker fabrikasını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, özelleştirilmesi planlanan fabrikaların zarar ettiği yönünde hükümetten yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Şeker fabrikaları için gereken modernizasyonun ve güncellemelerin yapılmadığını savunan Ağbaba, bu durumun sorumlusunun da Sanayi Bakanlığı olduğunu söyledi. Erciş Şeker Fabrikası'nın önünde bir konuşma yapan Ağbaba, “Zarar ediyor diyorlar, külliyen yalan. Modernizasyon yapmadılar, gerekli koşulları sağlamadılar, zarar ediyor diyorlar. Zarar ediyorsa, özelleştireceksen, görevden alacaksan bir tek kurum var; Sanayi Bakanlığı. Sanayi Bakanı'nı görevden al o zaman” dedi. Şeker fabrikası işçilerinden birinin, “Bize versinler, nasıl kar edilir, nasıl çalıştırılır gösterelim” sözleri üzerine de Ağbaba, “Biz bunu destekliyoruz. Biz bu fabrikaların birilerine peşkeş çekilmesini değil, emekçiye verilmesini destekliyouz” cevabını verdi.

ETİKETLER

vanşeker fabrikasısanayi bakanıveli ağbabaerciş şeker fabrikası

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Şubat 2020

Tunceli'de, çığın düşme anı kamerada

Eskişehir'de doğalgaz patladı; 1 kişi yaralandı

Sol Parti'den Ensar Vakfı'na yumurtalı protesto: Doğalgaz el yakıyor; paralarımız Ensar'a gidiyor

Hakaretler havada uçuştu; otobüsteki kavga kamerada

Endonezya'da havalimanında Çin'den gelen kişilere dezenfektan sıktılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24