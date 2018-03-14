“Şeker fabrikaları zarar ediyorsa sorumlusu Sanayi Bakanı'dır; fabrikaları özelleştireceğine onu görevden al!”

Van'ın Erciş ilçesindeki şeker fabrikasını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, özelleştirilmesi planlanan fabrikaların zarar ettiği yönünde hükümetten yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Şeker fabrikaları için gereken modernizasyonun ve güncellemelerin yapılmadığını savunan Ağbaba, bu durumun sorumlusunun da Sanayi Bakanlığı olduğunu söyledi. Erciş Şeker Fabrikası'nın önünde bir konuşma yapan Ağbaba, “Zarar ediyor diyorlar, külliyen yalan. Modernizasyon yapmadılar, gerekli koşulları sağlamadılar, zarar ediyor diyorlar. Zarar ediyorsa, özelleştireceksen, görevden alacaksan bir tek kurum var; Sanayi Bakanlığı. Sanayi Bakanı'nı görevden al o zaman” dedi. Şeker fabrikası işçilerinden birinin, “Bize versinler, nasıl kar edilir, nasıl çalıştırılır gösterelim” sözleri üzerine de Ağbaba, “Biz bunu destekliyoruz. Biz bu fabrikaların birilerine peşkeş çekilmesini değil, emekçiye verilmesini destekliyouz” cevabını verdi.