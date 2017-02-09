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Şehit yakınından isyan: Kimin için ve ne için savaşıyoruz; bir de El Bab'ımız çıktı!

09 Şubat 2017 14:26

Fırat Kalkanı’nda dün üç ayrı IŞİD saldırısında beş asker şehit oldu, 15 asker yaralandı. Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun Kartal'daki evine acı haber ulaştı. Şehit Uzman Çavuş Uslu'nun teyzesinin eşi Veysel Oğuz, gözyaşları içerisinde konuşarak, "Söylenecek bir şey yok ki. Ne için ve neden savaştığımızı bilmiyoruz bile. Bunu çıkıp bir insan anlatamıyor, ikna edemiyor, söyleyemiyor. Kimin için ve ne için savaşıyoruz? Bu çocuklar ne için gidiyorlar. Geçmişte doğudan gelen şehitlerimiz vardı. Bir de El Bab'ımız çıktı. Söyleyebilecek başka bir şeyim yok" dedi.

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