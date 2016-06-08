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Şehit polisin cenazesine katılan Kılıçdaroğlu böyle protesto edildi

08 Haziran 2016 17:31

İstanbul Vezneciler'deki bombalı saldırıda şehit olan Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü'nün cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk bir grup tarafından parçalanarak cami avlusunun dışına atıldı. CNN Türk muhabiri Zeynep Karamustafa'nın aktardığına göre, tören için camiye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu da aynı grup tarafından protestoya uğradı. Daha sonra cenazeye katılmak için Fatih Camii'ne gelen Kılıçdaroğlu'na aynı grup "Katilsiniz" diyerek bağırdı.

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Kemal Kılıçdaroğlukatilsiniz protestosufatih camiivezneciler

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