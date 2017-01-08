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Şehit polis Fethi Sekin'in 2 ay önce kaybettiği annesi için yaktığı ağıt ortaya çıktı

08 Ocak 2017 02:33

İzmir Adliyesi önünde saldırı düzenlemeyi planlayan saldırganları fark ederek büyük bir facia yaşanmasının önüne geçen ve yaşanan çalışmada şehit olan Fethi Sekin’in yaklaşık 2 ay önce yaşamını yitiren annesi için söylediği ağıt ortaya çıktı. Basın İlan Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan videoda Sekin, annesinin yokluğuna alışamadığını ve dünyanın geçici olduğunu belirterek şunları söylüyor: Sen bu şehrin en güzelisin, Sen yoksun diye çaresiz kaldık. Sen bu şehrin en güzelisin, Sen yoksun diye çaresiz kaldık. Kapının önünde günden güne ölüyorum Kapı burada; sen yoksun, gözükmüyorsun Bugün cuma, sen mezardasın Kalk anne, evimize gidelim Babam evde yalnız kaldı Anne anne, kurban anne… Babam evde yalnız kaldı Anne anne, kurban anne… Rehberimde numaran En üstte yazılı anne Rehberimde numaran En üstte yazılı anne Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum Sen cevap vermezsin diye Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum Senin sesini duyamam diye Dünya malı ne şirindir! Anne anne kurban anne… Dedim gelin yapmayın böyle Ben acını taşıyamadım Acın kalbimde taşa döndü Ben acını taşıyamadım Acın kalbimde taşa döndü Anne seni çok özledim Anne anne kurban anne… Anne seni çok özledim Anne anne hayran anne…

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