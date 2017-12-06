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Şehit annesi: Referandumda evet oyu verenler cennete gidecek dediler; sen gidiyor musun da beni götürüyorsun?

06 Aralık 2017 18:44

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadınların seçme ve seçilme hakkı elde etmesinin 83. yıl dönümünde, başkent Ankara’da gerçekleştirdiği Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’nda konuşan şehit annesi Pakize Alp Akbaba, “Referandum başladı. Ne dediler bize? Evet oyu verenler cennete gidecek. Sayın Binali Yıldırım’a soruyorum bu kadar kutsal ananın içinde; sen cennete gidiyor musun ki beni de götüreceksin?” dedi. Akbaba, binlerce kadının katıldığı etkinlikteki konuşmasında, “Ben şehit verdim. Saçımı süpürge ettim, 6 tane çocuk büyüttüm. Hepsi cumhuriyete sahip çıkan, Atatürkçü, vatanını milletini seven… Oğum önce vatan dedi, askere yolladım. Ne yazık ki hain bir kurşuna hedef oldu. Ne dediler? Artık analar ağlamayacak, şehitler gelmeyecek dediler. Niçin hala şehit geliyor? Gücünüz yetmiyorsa bırakın o görevi. Siz Meclis’e çıkıp yemin etmediniz mi? 80 milyonun önünde yemin etmediniz mi?” ifadelerini de kullandı.

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