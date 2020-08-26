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Şehit annesi Pakize Akbaba’dan Bakan Soylu’ya: Sizden diye zalimi korumayın

"İçişleri Bakanı olarak görevini yap, ayrım yapma"

26 Ağustos 2020 12:01

Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü ve Onursal üyesi Beyza Tufan’a cinsel saldırı tehdidine İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba’dan tepki geldi. Akbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, "İçişleri Bakanı olarak görevini yap, ayrım yapma" dedi. Akbaba, ”15 Temmuz’u milletin malına, ırzına göz dikmek için mi yapıyorsunuz?” diye de sordu.

Beyza Tufan, Twitter üzerinden kendisine, “15 Temmuz’da fırsatı kaçırdık, tekrarı olursa seni cariyem yapacağım Beyza” sözleriyle tacizde bulunan İsmail Korkut Kumaş isimli erkeğin mesajlarını paylaştı.

Söz konusu cinsel saldırı tehdidlerine İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Twitter üzerinden yayınladığı video ile tepki göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi.

Soylu'ya "ayrımcılık yapma" diyen Akbaba, ”Süleyman oğlum sana sesleniyorum, Senin de annen eşin kızın var. Vicdanına sığıyor mu bu yapılanlar. Sizden diye zalimi korumayın adil olun. 15 Temmuz’u milletin malına, ırzına göz dikmek için mi yapıyorsunuz? Ne kanun tanıyorlar ne adalet tanıyorlar” diye konuştu. 

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