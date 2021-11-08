Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba: Ben yargılanırken neredeydiniz, ben şehit anası değil miyim?

Bingöl'de Lütfü Türkkan ve şehit yakını arasındaki küfürlü olayın ardından kamera karşısına geçen şehit annesi ve Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, kendisinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanmasını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, şehit anasını mahkemeye verdin, ayağım daha yeni ameliyat olmuştu mahkemelerde süründürdün, yenilir yutulur mu? Madem o kadar şehitler baş tacınızdı, aileleri emanetleri baş tacınızdı, siz niye bize bu hakareti yapıyorsunuz? Ben yargılanırken neredeydiniz, ben şehit anası değil miyim?" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, partisinin genel başkanı Meral Akşener’e sosyal medya üzerinden hakaret-küfür eden şehit yakınına, Bingöl programı sırasında küfür ettiği ortaya çıkınca özür dileyip istifa etmesinin ardından, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan şehit yakını Pakize Akbaba kamera karşısına geçerek konuştu.

“Herkes gibi ben de kınıyorum"

“Dünden beri uykularımız kaçtı, çünkü haksızlığı hiç kaldıramıyorum” diyen Akbaba, Lütfü Türkkan'ın küfrünün kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Bu utanç verici bir şeydir. Bunu herkes gibi ben de kınıyorum” dedi.

“Bir de madalyonun öbür tarafı var"

Akbaba, “Bir de madalyonun öbür tarafı var” diyerek şöyle konuştu:

"Sayın cumhurbaşkanı, tamam yenilir yutulur gibi değil diyorsunuz. Şehide ‘kelle' demek yenilir yutulur mu? Öcalan'ın mektubunu okuttun, milli yerli dedin yenilir yutulur mu?

74 şehidin katilini getirdin, TRT'de konuşturdun yenildi yutuldu mu? Şehit anasını mahkemeye verdin, ayağım daha yeni ameliyat olmuştu mahkemelerde süründürdün, yenilir yutulur mu? Kelle dediğin için 3 kuruşluk dava açtım.

Onun intikamını almak için kaç senedir bana kan kusturuyorsunuz ama umurumda değil. Artık korkmuyorum çünkü adalet yok. Adalet bir kişinin dudağının arasında."

“Şehit ailelerini bölüp parçalıyorsunuz"

"Benim üzüntüm şehit ailelerini bölüp parçalıyorsunuz. Ayrım, gayrım yapıyorsunuz. Madem o kadar şehitler baş tacınızdı, aileleri emanetleri baş tacınızdı, siz niye bize bu hakareti yapıyorsunuz? Şehit babasına yapmadığınız, bırakmadığınız (kalmadı), hapse attınız.

Bana karşı çıkıyor dediniz, neler yaptınız. Şimdi efendim, ‘şehit aileleri bizim başımızın tacı, yenilir yutulur gibi bu küfrü kabul etmiyorum' (diyorsunuz), ben de etmiyorum.

Sizin yaptığınız da yenilir yutulur gibi değil. Kusura bakmayın, haddinizi bilin. Sizden korkmuyorum. Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum."

"Ben şehit annesi değil miydim, bana neler ettiniz, hakkım size haram olsun!”

İktidara seslendiği görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Pakize Akbaba, “Her şeyi ayırdınız, şehit ailelerini de ayırdınız. Sizden olana sahip çıkıp sizden olmayanı ezdiniz. Ben şehit annesi değil miydim, bana neler ettiniz, hakkım size haram olsun!” ifadelerini kullandı.

Hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı

Van Başkale'de 1993 yılında teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Astsubay Namık Ayhan Akbaba’nın annesi Pakize Alp Akbaba hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının şikâyetlerini geri çektiklerini açıklamalarının ardından da mahkeme, 6 Kasım 2019’da görülen duruşmada Pakize Akbaba'nın beraatına karar vermişti.

Kaynak: ANKA