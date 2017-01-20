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Şehir Tiyatroları'nın Jan Dark yorumu tam puan aldı

20 Ocak 2017 16:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği Bernard Shaw'ın yazdığı Jan Dark oyunu beğeni topladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bernard Shaw'ın yazdığı Muzaffer Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı Jan Dark oyununu Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sahneledi. Fransa'da Jan Dark adında bir kadının işgal altında olan ülkesini kurtarmak için ulusal kahramanlığa uzanan yaşam öyküsü ve trajik ölümünü yeniden yorumlayarak, günümüz dünya trajedisiyle birleştirildiği oyun büyük beğeni topladı. Oyunun sonunda salonu dolduranlar oyuncuları ayakta alkışladı. Yönetmen ve oyunculara çiçek verildi.

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KocaeliŞehir TiyatrolarıJan Dark oyunuFransaöyküBernard Shaw

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