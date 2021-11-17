MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "MHP olarak tüm cinayetlere karşıyız, kadın cinayetlerine özellikle karşıyız. Bu konuda yapılacak her düzenlemeye peşinen varız" açıklamasını yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Aycan, "Kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini şiddetle lanetliyoruz. Sırf kadın olduğu için, eş olduğu için, eski eşi olduğu için bir kadının öldürülmesi toplumsal bir sorundur. MHP olarak tüm cinayetlere karşıyız, kadın cinayetlerine özellikle karşıyız. Bu konuda yapılacak her düzenlemeye peşinen varız." dedi.