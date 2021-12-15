Sefa Doğanay'dan Edirne'ye alışverişe gelenlere esprili video: Levaları toplayın, levaları

T24 Video Haber Merkezi

Komedyen ve oyuncu Sefa Doğanay, 'Bulgaristan'dan alışverişe gelen ekibin arasındaki diyalog' notuyla paylaştığı video izleyenleri gülümsetti. Doğanay, telefonla Bulgaristan'daki bir yakınıyla konuşan birini canlandırdığı videoda, "Levaları toplayın, levaları. Bulgaristan'daki herkese haber ver, hep beraber Edirne'ye alışverişe gideceğiz" dedi.

Türk Lirası'nın Bulgar levası karşısında değer yitirmesiyle, alışveriş için Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti. Komedyen Sefa Doğanay da Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelenleri çektiği videoya konu etti. Doğanay, videoda esprili bir dille şunları söyledi:

"Hafta sonu Edirne'ye gideceğiz, pazara. Alışveriş yapacağız, ucuzluk var. Levaları toplayın, levaları. Bulgaristan'daki bütün herkese haber ver toplanın gelin hep beraber Edirne'ye alışverişe gideceğiz."