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Şef Mehmet Yalçınkaya o yarışmacılara tepki gösterdi: MasterChef'te 3 yıldır yediğim en kötü tabak

MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı

25 Ağustos 2020 11:52

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yeni takım arkadaşlarıyla mücadele eden bir takımın yemeği şef Mehmet Yalçınkaya'yı öfkelendirdi. Ünlü şef "MasterChef'te 3 yıldır yediğim en kötü tabak" diyerek yarışmacılara tepki gösterdi.

Dün akşam kaptanlık oyunu ile ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni takımların ilk mücadelesinin sonunda yapılan bir yemek özellikle şef Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkarıyor. "MasterChef'te yediğim en kötü tabak" diyerek sitem eden Yalçınkaya, yarışmacılara tepki gösteriyor.

"Yediğim en kötü tabak"

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde iki takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için Çin Mutfağından lezzetler çıkarmak için savaşıyor. Tadım aşamasında ise Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, bir yemeğin tadımını yaparken zorlanıyor. Zanna "MasterChef'te ilk defa bir yemek yiyemiyorum" derken Yalçınkaya "MasterChef'te 3 yıldır yediğim en kötü tabak" diyerek yarışmacılara kızıyor.

 

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