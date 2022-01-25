T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sedef Kabaş'a emniyette sorulan soruları açıklayan Merdan Yanardağ: Asıl hedef TELE1

"Kanal yönetimi mi söyledi size soruları?’ ‘Soruları önceden mi aldınız?"

25 Ocak 2022 08:24

Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasının ardından RTÜK tarafından TELE1’e verilen cezaları değerlendirdiği canlı yayında Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kabaşa'a emniyette sorulan soruları açıklayarak "Soruların asıl hedefi TELE1" dedi.

Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasının ardından RTÜK, TELE1’e yüzde 5 para ve Demokrasi Arenası programına 5 hafta yayın durdurma cezası verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kabaş'a emniyette sorulan soruları açıkladı.

Tutuklu yargılanmasına karar verilen gazeteci Kabaş için de “Avukatları aracılığıyla öğrendiğimiz sorular şu, ‘Kanal yönetimi mi söyledi size soruları?’ ‘Soruları önceden mi aldınız? Orada Sedef Kabaş elbette hedef ama asıl hedef TELE1” ifadelerini kullandı.

Merdan YanardağSedef KabaşTELE1asıl hedefemniyette sorulan sorularUğur DündarEbubekir Şahin

Diğer Videolar

İletişim Başkanlığı'ndan 18 Mart videosu

Akşener'den 18 Mart mesajı: Çanakkale; cesaretin, birliğin ve mücadelenin ruhudur

Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na 'kız arkadaş' yorumu: Aferin

Çanakkale şehitleri kar yağışı altında anıldı

AVM açılışında indirim izdihamı, polis çağırıldı

Canlı yayında Murat Özer ile gerginlik yaşayan Barış Yarkadaş: "Katilleri siz savundunuz"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24