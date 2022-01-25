Sedef Kabaş'a emniyette sorulan soruları açıklayan Merdan Yanardağ: Asıl hedef TELE1

Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasının ardından RTÜK tarafından TELE1’e verilen cezaları değerlendirdiği canlı yayında Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kabaşa'a emniyette sorulan soruları açıklayarak "Soruların asıl hedefi TELE1" dedi.

Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasının ardından RTÜK, TELE1’e yüzde 5 para ve Demokrasi Arenası programına 5 hafta yayın durdurma cezası verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kabaş'a emniyette sorulan soruları açıkladı.

Tutuklu yargılanmasına karar verilen gazeteci Kabaş için de “Avukatları aracılığıyla öğrendiğimiz sorular şu, ‘Kanal yönetimi mi söyledi size soruları?’ ‘Soruları önceden mi aldınız? Orada Sedef Kabaş elbette hedef ama asıl hedef TELE1” ifadelerini kullandı.