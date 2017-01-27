Sedat Peker: Oyum evet; referandumu yapmamak için sokaklara çıkanlar olursa, onları sokaklarda bekleyeceğiz!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’in başlattığı “Evet” kampanyasına suç örgütü lideri Sedat Peker’den de destek geldi. Sosyal medyada AKP’ye yakın hesapların lideri olarak gösterilen Taha Ün’ün davetine cevap olarak, yayınladığı video ile “Evet” diyeceğini açıklayan Peker, "15 Temmuz’da Fethullahçı Terör Örgütü’nün üyelerine karşı nasıl ki sokaklarda olduysak, referandumu yapmamak adına sokaklara çıkan birileri olursa, onları sokaklarda bekliyor olacağımızı şimdiden özellikle söylemek isterim" ifadesini kullandı.