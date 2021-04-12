Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese düzenlenen operasyonun yeni detayları ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan Ferhan A . isimli kişinin, Sedat Peker 'i iş insanı olarak gösterip, örgüte üye temin ettiği ileri sürüldü. Yapılan operasyonun yeni görüntüleri de paylaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan Cuma günü sabah 06.00 sıralarında Sedat Peker ve adamlarına operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese düzenlenen operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden Ferhan A. isimli kişinin Sedat Peker'in sosyal medyasını yöneten kişi olduğu öne sürüldü. Ferhan A.'nın Sedat Peker'i sosyal medyada iş insanı ve Robin Hood olarak olarak göstermeye çalıştığı belirlendi. Ferhan A.'nın ayrıca sosyal medyada robot hesaplar kullanıp, örgüte sempati duyan kişilere yönelik çalışarak, eleman temin ettiği aktarıldı. Ferhan A.'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı'na göre, İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda çek-senet ele geçirildi.

Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve çok sayıda şüphelinin 2018-2019 yılları arasında başta 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdi't, 'rüşvet' gibi suçlar olmak üzere 24 farklı eyleme karıştığını belirtti.

Kaynak: DHA