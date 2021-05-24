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Sedat Peker'in açıklamalarından sonra TGS'den "Tuğla çekilsin, duvar yıkılsın" çağrısı

24 Mayıs 2021 08:55

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleri ile ilgili iddiaları karşısında Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan “Savcıları göreve çağırıyoruz. Tuğla çekilsin, duvar yıkılsın” çağrısı geldi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin iddialarının ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan “Mumcu ve Adalı cinayetlerine dair iddiaların soruşturulmasını istiyoruz. Şüphelilerin yargılanmasını talep ediyoruz. Savcıları göreve çağırıyoruz. Tuğla çekilsin, duvar yıkılsın” açıklaması geldi.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Çete lideri bu iki cinayeti de derin devletin işlediğine ilişkin söylemlerde bulundu. Tabi bugün hem hükümetin hem de savcıların bir an önce harekete geçerek bu iddiaları araştırmasını ve ismi geçen şahısların sorgulanarak, gerçek failleri ortaya çıkarılması bizim öncelikli talebimiz. Bu kirlenmiş ilişki içerisinde bu iki gazeteci gibi başka faili meçhullerde bu sözde kişilerin parmakları var mı? Bunları ortaya çıkarılması ve gereken cezanın verilmesi gerekiyor."

(ANKA)

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