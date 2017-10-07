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Sedat Peker: Fatih Altaylı'nın başına geleceklerden sorumlu değilim; beni zor durumda bırakmaya çalışıyorlar!

07 Ekim 2017 18:40

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker, Habertürk yazarı Fatih Altaylı için bir 'uyarı' mesajı yayınladı. Peker, “Altaylı’nın başına geleceklerden sorumlu olmayacağımı şimdiden açıklıyorum" diyen Altaylı, "Beni zor durumda bırakmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı. Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker, Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile arasında yaşanan polemiğin ardından bir açıklama daha yaptı. Peker sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, Altaylı’nın "başına bir şey gelirse Sedat Peker’in sorumlu olacağını" yazarak kendi kendini hedef haline getirdiğini söyledi. "Av mevsimi başladı" “Altaylı av mevsimini başlattı” diyen Peker, “bütün terör örgütlerinin listesinde ilk hedef” olduğunu ancak kendisine saldıramadıkları için Fatih Altaylı’yı hedef alacaklarını” öne sürdü. “Böylece beni zor durumda bırakmaya çalışacaklar” diyen Peker, yetkililerden Altaylı’nın koruma altına alınmasını isteyerek, “Altaylı’nın başına geleceklerden sorumlu olmayacağımı şimdiden açıklıyorum” ifadesini kullandı.

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Sedat Peker: Fatih Altaylı&#39;nın başına geleceklerden sorumlu değilim; beni zor durumda bırakmaya çalışıyorlar!

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