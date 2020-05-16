Sedat Peker'in "Öldürüp suçu bana atacaklar" dediği "hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş hakkında karar

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Sedat Peker'i tehdit eden ve "Hijyen" operasyonunda gözaltına alınan suç örgütü lideri Güniz Akkuş ve diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Hijyen" operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında çektiği video ile Sedat Peker'e, "Delikanlı gibi karşıma çık. Sana 10 gün mühlet veriyorum" demesiyle gündeme gelen "hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş da bulunuyor.

Son dönemde özellikle organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı gerçekleşen baskında aralarında Cenk Ç., Zafer Ç. ve Ali Y.'yi İstanbul'da, "hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'u ise Mersin'de gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmenin ardından SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden ifade verdi. Şüphelilerin 4'ünün de adli kontrol hükmü uygulanarak serbest kaldığı öğrenildi.

Hanımağa ile Sedat Peker arasında neler yaşanmıştı?

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’un ismi çektiği videoda geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker'e, "Delikanlı gibi karşıma çık" demesiyle gündeme gelmişti.

Sedat Peker de, 3. Göz Gazetesi adıyla YouTube kanalı üzerinden yayınlar yapan "hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş ve onunla birlikte hareket eden isimler hakkında devlete seslenerek uyarıda bulunmuştu. Peker, Akkuş ve çevresindekilerin öldürülüp suçun kendisine atılacağını iddia etmiş, devlet yetkililerinden bu isimleri korumaya almalarını istemişti.

Peker, şunları söylemişti:

"Avukatım sizler için başvuru yaptı. ‘Bu şahıslar, öldürülüp suç, müvekkilimin üzerine atılacağı konusunda büyük şüphelerimiz var. Bu kişileri polis koruması altına alın’ diye. Ben elimden her şeyi yaptım. Ancak devletimizin sayın polisleri, devletimizin sayın yetkilileri, Allah aşkına kendinizi benim yerime koyun ve bu şartlarda bile yapmıyorum ve yapmayacağım. Beni seven milyonlarca kardeşime de yapmayın diye yalvardım. Onlar da yapmayacak. Ancak suçu benim üzerime atmak için bunlara bunu yapacaklar. Lütfen bu konulara çok dikkat edin...”