Sedat Peker: Babam solcuydu, onların okuduğu romanları çok ufak yaşlarımda okudum!

Suç örgütü liderliğinden mahkûm olarak cezaevine giren ve koyu milliyetçi görüşleriyle öne plana çıkan Sedat Peker, sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak, babasının solcu olduğunu ve babasının kütüphanesinden çok ufak yaşlardan itibaren devrim tarihi okumaları yaptığını açıkladı. "Daha önce yapmış olduğum bazı paylaşımlarla ilgili, bir çok solcu arkadaşımız bunları benim yazmadığımı dile getirdiler. Çünkü sol jargona bu kadar hâkim olabileceğime bir türlü inanamıyorlardı" diyen Peker, "Sülalemizdeki tek solcu rahmetli babam olduğu için, solcuların okuduğu klasik romanları çok ufak yaşlarımdayken okuma imkanına sahip olmuştum" dedi.