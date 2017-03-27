T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sedat Peker: Babam solcuydu, onların okuduğu romanları çok ufak yaşlarımda okudum!

27 Mart 2017 17:54

Suç örgütü liderliğinden mahkûm olarak cezaevine giren ve koyu milliyetçi görüşleriyle öne plana çıkan Sedat Peker, sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak, babasının solcu olduğunu ve babasının kütüphanesinden çok ufak yaşlardan itibaren devrim tarihi okumaları yaptığını açıkladı. "Daha önce yapmış olduğum bazı paylaşımlarla ilgili, bir çok solcu arkadaşımız bunları benim yazmadığımı dile getirdiler. Çünkü sol jargona bu kadar hâkim olabileceğime bir türlü inanamıyorlardı" diyen Peker, "Sülalemizdeki tek solcu rahmetli babam olduğu için, solcuların okuduğu klasik romanları çok ufak yaşlarımdayken okuma imkanına sahip olmuştum" dedi.

ETİKETLER

Sedat Pekerbabam solcuydudünyaki solkütüphanesosyal medyavideo

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24