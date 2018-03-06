Seda Sayan'dan İnşaat İşçileri Sendikası'na yanıt

Seda Sayan, dünkü programında sarf ettiği, "Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var" sözlerine tepki gösteren İnşaat İşçileri Sendikası'na karşılık oalrak açıklamada bulundu. Sayan, "Ben inşaat işçisi bir babanın kızıyım. Yanlış anlaşıldım" dedi. Seda Sayan, kendi adını taşıyan dünkü programında Manken Ece Gürsel,'e "Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyorsunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var?" demişti. Sayan tepki çeken sözlerine bugünkü programında yanıt verdi. Sayan şunları söyledi: "Ben inşaat işçisi bir babanın kızıyım. Yanlış anlaşıldım. İnşaat işçileri sendikası kulaktan duyma bilgilerle bir açıklama yapmış ve beni kınamışlar. Ben gece kondu çocuğuyum. Benim babam bulduğu her işte çalışan bir insandı. Ben bununla hep gurur duydum."