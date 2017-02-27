Seda Sayan, TRT Kurdi'ye çıkıp Kürtçe şarkı söyledi

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, TRT Kurdi'de Berdan Mardini'nin sunduğu "Mardini Show"a katılacağını duyuran Seda Sayan, eşi Erkan Çelik'le birlikte TRT Kurdi'de yayınlanan "Mardini Show"a katıldı. Sayan, programda türkücü Mehmet Gönülçar'ın söylediği Kürtçe türkünün bir bölümünde Gönülçar'a vokal yaptı. Ardından Fatoş Mardini ile birlikte "Dar hejiroke" türküsünü söyledi. Program başlamadan önce Instagram hesabından programın afişini takipçileriyle paylaşan Sayan, "Şimdi" notunu ekleyerek takipçilerini programı izlemeye davet etti.