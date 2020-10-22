Seda Sayan duyurdu: 'Çılgın Sayısal Loto' ile karşınızdayım

Şarkıcı Seda Sayan Milli Piyango'nun en çok ilgi gören oyunlarından 'Çılgın Sayısal Loto'nun TV8'de kendi sunumuyla yayınlanacağını Instagram hesabından duyurdu.

Sayan Instagram'dan paylaştığı bu görsele Milli Piyango ve TV8'in sosyal medya hesaplarını etiketleyerek "Çılgın sayısal loto ile bu Cumartesi @tv8 21,45 te karşınızdayım kaçırmayın @millipiyangoonline" notunu düştü.

Sayan'a ünlü birçok isimden tebrik mesajları gelirken Milli Piyango ve TV8'in resmî sitesinde konuyla ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.