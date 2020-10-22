T24 LogoT24 Logo
Haberler

Seda Sayan duyurdu: 'Çılgın Sayısal Loto' ile karşınızdayım

Sayan'a ünlü birçok isimden tebrik mesajları gelirken Milli Piyango ve TV8'in resmî sitesinde konuyla ilgili bilgi yer almadı

22 Ekim 2020 20:13

Şarkıcı Seda Sayan Milli Piyango'nun en çok ilgi gören oyunlarından 'Çılgın Sayısal Loto'nun TV8'de kendi sunumuyla yayınlanacağını Instagram hesabından duyurdu.

Sayan Instagram'dan paylaştığı bu görsele Milli Piyango ve TV8'in sosyal medya hesaplarını etiketleyerek "Çılgın sayısal loto ile bu Cumartesi @tv8 21,45 te karşınızdayım kaçırmayın @millipiyangoonline" notunu düştü. 

Sayan'a ünlü birçok isimden tebrik mesajları gelirken Milli Piyango ve TV8'in resmî sitesinde konuyla ilgili herhangi bir bilgi yer almadı. 

ETİKETLER

seda sayanşarkıcımilli piyangompsayısal lotolotoçekilişyayıntv8kanal

Diğer Videolar

İşte yıkım haberleriyle gündemde olan Rexx Sineması'nın tarihi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Aralık 2020

İstanbul Tabip Odası hayatını kaybeden sağlıkçıları andı: Tam kapanma şart

Cüneyt Özdemir: Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı geçtim; CHP'nin bile Cumhurbaşkanı adayı olmaz, olamaz

'Miss Tayland'da yarışmacılar poz verirken asma köprü böyle çöktü

Eski sevgilisinin canlı yayınına katılan modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan özür paylaşımı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şevval Şahin: Bazı yorumlara bakıyorum, 'Baban bunları görüyor mu?': Sana...

Sokakta bir kişinin ağlayarak borç para istediği anlar böyle görüntülendi:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Erdoğan’ın konser salonu açılışındaki konuşma metnini kim yazdıysa "Komplo mu...

El-Kaide'den yargılanan Halis Bayancuk'tan Cübbeli Ahmet'e: "Kendine bir irin çukuru...

Survivor'a sürpriz isim katılıyor...

Mansur Yavaş: Ankara'yı sıfır lira borçlandırdım; Gökçek döneminden 3 katrilyonluk...

İçişleri Bakanlığı’ndan lokantaların paket servisi saatlerine düzenleme...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şevval Şahin: Bazı yorumlara bakıyorum, 'Baban bunları görüyor mu?': Sana...

Sokakta bir kişinin ağlayarak borç para istediği anlar böyle görüntülendi:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24