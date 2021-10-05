Seda Sayan'dan 'Kiloluyum kocam beni beğenmiyor' diyen kadına: Üstüne hopla o kocanın '4 tane çocuk doğurdum ben' de

05 Ekim 2021 14:16
'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programına telefonla bağlanan kadın, fazla kiloları yüzünden eşinin beğenmediğini söyleyince Seda Sayan “Kendini ezdirme. 4 tane çocuk doğurmuşsun. Üstüne hopla o kocanın de ki; '4 tane çocuk doğurdum ben' de. Ağzını doldura doldura” dedi.
Star TV ekranlarında Seda Sayan’ın sunumuyla seyirciler ile buluşan ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programında ilginç bir diyalog yaşandı.
Programa telefonla bağlanan bir kadın seyirci, “Eşim beni kilom yüzünden beğenmiyor. 120 kiloyum. 4 doğum yaptım. Zayıfla diyor, zayıflayamıyorum” diyerek dert yandı.
Kadının 4 çocuk doğurması nedeniyle kilo almasının normal karşılanırken, Seda Sayan, “27 yaşında 4 çocuk mu doğurdun?” cevabını verdi.
Seda Sayan, seyircisine, “Kendini ezdirme. 4 tane çocuk doğurmuşsun. Üstüne hopla o kocanın de ki; 4 tane çocuk doğurdum ben de. Ağzını doldura doldura” dedi.
Seyircisine konuyla ilgileneceğini söyleyen Seda Sayan, yayından sonra arayacağını söyleyip konuşmayı sonlandırdı.
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