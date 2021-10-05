Seda Sayan'dan 'Kiloluyum kocam beni beğenmiyor' diyen kadına: Üstüne hopla o kocanın '4 tane çocuk doğurdum ben' de

'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programına telefonla bağlanan kadın, fazla kiloları yüzünden eşinin beğenmediğini söyleyince Seda Sayan “Kendini ezdirme. 4 tane çocuk doğurmuşsun. Üstüne hopla o kocanın de ki; '4 tane çocuk doğurdum ben' de. Ağzını doldura doldura” dedi.