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Seda Sayan'dan 'Kiloluyum kocam beni beğenmiyor' diyen kadına: Üstüne hopla o kocanın '4 tane çocuk doğurdum ben' de

‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programında ilginç bir diyalog yaşandı

05 Ekim 2021 14:16

'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programına telefonla bağlanan kadın, fazla kiloları yüzünden eşinin beğenmediğini söyleyince Seda Sayan “Kendini ezdirme. 4 tane çocuk doğurmuşsun. Üstüne hopla o kocanın de ki; '4 tane çocuk doğurdum ben' de. Ağzını doldura doldura” dedi.

seda sayan

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