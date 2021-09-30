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Seda Sayan’da dans eden Opr. Dr. Banu Küçükpolat TikTok fenomeni çıktı

30 Eylül 2021 12:11

Sabahların Sultanı Seda Sayan programında dans eden Kalp ve Damar Cerrahı Banu Küçükpolat, TikTok fenomeni çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programına Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat konuk oldu. 

Dakikalarca hastalardan gelen soruları yanıtlayan Dr. Küçükpolat, orkestranın müziğe başlaması ile oynamaya başladı. Seda Sayan bir kenara geçip alkış tutarken, kendisini müziğin ritmine kaptıran Dr. Küçükpolat Roman havasında dans etti. 

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Doktor Banu Küçükpolat'ın TikTok hesabında 172 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

TTB'den açıklama geldi

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'a Türk Tabipleri Birliği'nden inceleme talebi geldi. Sosyal medyada gündem olan konu, TTB’ye göre dans etmesi değil, doktorun reklamının yapılması… Değerlendirmenin etik ilkeler kapsamında olduğu ifade edilirken, yasak olmasına rağmen hekimin kendi reklamını yaptığı öne sürülerek Seda Sayan'ın, “Ben olsam bu doktora giderim, bence siz de gidin” gibi ifadelerinin şikâyete konu olduğu bildirildi.

 
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